İspanya’da nehre bırakılan heykel görenleri şaşırtıyor

İspanya’nın Bilbao kasabasında nehre bırakılan ve ürkütücü derecede gerçekçi olan ‘genç bir kız yüzü’ görenleri şaşırtıyor. Esrarengiz figür, Meksikalı sanatçı Ruben Orozco’ya ait… 120 kg ağırlığındaki heykele Baskça’da ‘yarın’ anlamına gelen ‘Bihar’ adını veren Orozco eseriyle, ‘‘İnsanlara, eylemlerimiz bizi batırabilir ya da su üstünde tutabilir, mesajını vermek istedim’’ dedi.

NTV 29.09.2021 - 11:38 | Son Güncelleme : 29.09.2021 - 11:51

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