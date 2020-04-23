İspanya'da OHAL 9 Mayıs'a uzadı

Corona virüs nedeniyle Avrupa'daki can kayıpları 110 bini aştı. Vaka sayısı 1 milyon 160 binin üzerine çıktı. İspanya'da olağanüstü hal 9 Mayıs'a kadar uzatıldı. Bosna-Hersek'te ise anayasa mahkemesi 65 yaş üstü ve 18 yaş altındakilere yönelik sokağa çıkma yasağıyla ilgili önemli bir karar verdi.

NTV 23.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 23.04.2020 - 09:06

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