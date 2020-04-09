İspanya'da ölü sayısı son 2 günde tırmanışa geçti

İspanya'da corona virüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 757 artışla 14 bin 555'e çıktı. Ülkede son iki günde ölü ve vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi yetkilileri endişelendiriyor. Askerler ise dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

NTV 09.04.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 09:31

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