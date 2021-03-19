İspanya'da ötanazi yasallaştı

İspanya, ötanaziyi yani uzun süredir tedavi edilemeyen hastalığı olanların, istedikleri taktirde, doktor yardımıyla yaşamlarına son verme hakkını tanıdı. İspanya, ötanaziyi yasallaştıran dünyada altıncı, Avrupa Birliği'nde dördüncü ülke oldu.
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NTV 19.03.2021 - 17:29| Son Güncelleme : 19.03.2021 - 17:40
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