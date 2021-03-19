İspanya'da ötanazi yasallaştı

İspanya, ötanaziyi yani uzun süredir tedavi edilemeyen hastalığı olanların, istedikleri taktirde, doktor yardımıyla yaşamlarına son verme hakkını tanıdı. İspanya, ötanaziyi yasallaştıran dünyada altıncı, Avrupa Birliği'nde dördüncü ülke oldu.

NTV 19.03.2021 - 17:29 | Son Güncelleme : 19.03.2021 - 17:40

DİĞER VİDEOLAR