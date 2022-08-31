İspanya’da tenis topu büyüklüğündeki dolu can aldı

İspanya’da tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı sırasında yaralanan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. 29 kişinin yaralanmasına neden olan dolu yağışı, onlarca araçta da maddi hasara yol açtı. Meteoroloji uzmanları, son 20 yılda görülen en büyük dolu yağışının meydana geldiğini açıkladı.

Haberler - İHA 31.08.2022 - 13:54 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 14:02

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