İspanya’da tenis topu büyüklüğündeki dolu can aldı
İspanya’da tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı sırasında yaralanan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. 29 kişinin yaralanmasına neden olan dolu yağışı, onlarca araçta da maddi hasara yol açtı. Meteoroloji uzmanları, son 20 yılda görülen en büyük dolu yağışının meydana geldiğini açıkladı.
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