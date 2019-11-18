İspanya'da tepki çeken festival

İspanya'da bir festivalde bir boğa, boynuzları ateşe verilerek arenaya salınıyor. Hayvan hakları örgütleri, geçmişi 16'ıncı yüzyıla dayanan bu festivalin yasaklanması için kampanyalar yürütüyor. Bu geleneğin vahşice ve barbarca olduğuna dikkat çekiyorlar ancak İspanyol yetkililer, bu eleştiri ve uyarıları dikkate almıyor.
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