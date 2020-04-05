İspanya'da vakalar İtalya'yı geçti

Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüsün Avrupa'daki merkezi İspanya oldu. Vaka sayısı İtalya'yı geçerek 126 bine yükseldi. Ülkedeki olağanüstü halin de uzatılması gündemde... Madrid Emniyeti ise sağlık çalışanları için bir konser verdi. CORONA VİRÜSTE SON DURUM
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NTV 05.04.2020 - 08:10| Son Güncelleme : 05.04.2020 - 09:40
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