İspanya'da corona virüsten 1 günde 619 can kaybı

İspanya'da corona virüs nedeniyle yaşanan can kayıplarında üç gündür devam eden azalma eğilimi sona erdi. Bir günde 619 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 17 bine yaklaştı. Vaka sayısı ise 166 bini geride bıraktı.
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NTV 13.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 13.04.2020 - 09:36
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