İspanya'da hastanelerde izdiham (Aşırı doluluk nedeniyle hastalar koridorlarda yatıyor)

4 binden fazla kişinin virüsten hayatını kaybettiği İspanya'da sağlık sistemi çökmek üzere. Başkent Madrid'de hastaneler vakalarla dolup taşıyor. Koridorlarda hatta yerlerde yatan hastalar bile var. Madrid'deki bir hastaneden görüntüler ülkenin içinde bulunduğu çıkmazı gözler önüne serdi.

NTV 26.03.2020 - 14:24 | Son Güncelleme : 26.03.2020 - 16:30

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