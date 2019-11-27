İsrail askerleri Filistinli çocuğun gözlerini bağladı

Batı Şeria'da, İsrail'in işgal altında tuttuğu El Halil kentinin sokaklarında Filistinli bir çocuk, İsrail askerleri tarafından tutuklandı ve gözleri bağlandı. İşte uluslararası haber ajanslarının yayınladığı o görüntüler... (Dünyanın Haberi, ntv)

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