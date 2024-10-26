İsrail Beyrut’u İHA’larla vurdu
İsrail güçleri, Beyrut’ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh bölgesine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi.
İsrail Beyrut'ta insansız hava araçlarıyla Hizbullah hedeflerini vurdu. Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırda patlamaların ardından bölgeden dumanlar yükseldi.
Bölgedeki kaynaklar Dahiyeh’in Haret Hreik bölgesinin en az 2 kez vurulduğunu bildirdi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Dahiyeh'deki 3 binanın yakınında bulunan Lübnanlı sivillere, hava saldırıları öncesinde binaları derhal boşaltmaları emri verdi.
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