İsrail Beyrut'u yeniden bombaladı
İsrailin yoğun saldırıları altındaki Lübnanın başkenti Beyrutu bir kez daha vurdu. Kentte 2 patlama meydana geldi, bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnanın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023ten bu yana 104ü çocuk ve 194ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 141 kişi hayatını kaybetti.
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