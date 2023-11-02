İsrail binlerce kişinin sığındığı okula beyaz fosfor bombasıyla saldırdı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 27. güne girildi. İsrail ordusu, havadan, denizden ve karadan Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdü. Onlarca Hamas üyesinin öldürüldüğü açıklanırken, Gazze'nin kuzeyinde Hamas ve İsrail güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölen İsrailli asker sayısının 17'ye yükseldiği belirtildi. İsrail savaş uçakları Cebaliye Mülteci Kampı'nın ardından Şati Mülteci Kampı'nı da vurdu. Saldırıda beyaz fosfor bombası kullanıldığına yönelik iddialar var. İşte ayrıntılar...
- Etiketler :
- Haberler -
- Saldırı
- İsrail
- Okul
- Filistin-İsrail
- Hamas
- Gazze