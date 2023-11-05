İsrail bir aydır Gazze'yi bombalıyor: Gazetecilerin yakınına roket düştü
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 9 bin 770'e yükseldi. Ölenlerin 4 bin 8'inin çocuk olduğu açıklandı. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'na da bombalı saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda en az 20 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. NTV ekibinden Özden Erkuş ve kameraman İbrahim Ateşoğlu Gazze sınırından son durumu aktardı.
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