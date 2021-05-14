İsrail Gazze saldırısını sürdürüyor

İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Önce kara operasyonu başlatıldığı duyuruldu. Daha sonra "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım atıldı. İsrail ordusu karadan topçu atışlarıyla Gazze'yi vurdu.
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NTV 14.05.2021 - 11:24| Son Güncelleme : 14.05.2021 - 11:33
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