İsrail Gazze saldırısını sürdürüyor

İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Önce kara operasyonu başlatıldığı duyuruldu. Daha sonra "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım atıldı. İsrail ordusu karadan topçu atışlarıyla Gazze'yi vurdu.

NTV 14.05.2021 - 11:24 | Son Güncelleme : 14.05.2021 - 11:33

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