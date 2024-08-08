İsrail hapishanelerinde cinsel istismar ve işkence
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail askerlerinin Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinli'ye cinsel işkence yaptığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini yayınladı. Olayla ilgili beş kişi gözaltına alındı. Beyaz Saray ise konuyla ilgili "Endişe verici" açıklamasını yaparken, Birleşmiş Milletler ise kamera kaydının "takibinin yapılmasını ve hesap verilebilirliğin sağlanmasını" istedi.
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