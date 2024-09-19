İsrail Lübnan'ı bombalamaya başladı

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a yönelik yoğun bir hava saldırısı düzenledi. Hizbullah'a ait füze bataryaları ve altyapılar hedef alındı. Saldırının 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen en yoğun bombardımanlar arasında olduğunu belirtildi. İsrail, 50'den fazla hava saldırısıyla 30 füze platformu ile 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı. Hizbullah'ın silah depoları vuruldu.

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