İsrail saldırısı NTV kamerasında: İran'a üç dalgada misilleme
İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonuna İsrail'den yanıt geldi. İsrail ordusu, İran'a hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda askeri tesisler vurulurken petrol sahalarının ve nükleer tesislerin hedef alınmadığı belirtildi. NTV Muhabiri Ali Çabuk, Tahran hava sahasındaki hareketliliği kendi kamerasıyla görüntüledi.
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