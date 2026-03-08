İsrail'den Beyrut'a nokta atışı saldırı: 4 ölü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir oteli vuran İsrail ordusu; en az 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı saldırıda İran Kudüs Gücü'nün üst düzey komutanlarının hedef alındığını duyurdu. Saldırıda ölen kişilerden birinin Hizbullah ile İran Devrim Muhafızları arasında iletişimi sağlayan isim olduğu iddia edildi.