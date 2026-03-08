İsrail'den Beyrut'a nokta atışı saldırı: 4 ölü
08.03.2026 06:39
NTV - Haber Merkezi
İsrail gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta nokta atışlı saldırı düzenlendi. İsrail Ordusu, İran Kudüs Gücü'nün üst düzey komutanlarına saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıyla ilgili ayrıntıları Beyrut'ta bulunan NTV Muhabiri Mustafa Berber aktardı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir oteli vuran İsrail ordusu; en az 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı saldırıda İran Kudüs Gücü'nün üst düzey komutanlarının hedef alındığını duyurdu. Saldırıda ölen kişilerden birinin Hizbullah ile İran Devrim Muhafızları arasında iletişimi sağlayan isim olduğu iddia edildi.