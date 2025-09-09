İsrail'den Katar'a saldırı
Katar'ın başkenti Doha'da çok sayıda patlama sesi duyuldu.
Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Katara bölgesi üzerinde dumanların yükseldiğini söyledi.
Axios haber ajansının üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırarak; Doha'daki patlamaların, üst düzey Hamas yöneticilerine yönelik İsrail'in suikast saldırısı olduğunu bildirdi.
İsrail ordu radyosu, yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendi. Açıklamada, "İsrail, Katar'daki Hamas yöneticilerine saldırı düzenlemeye çalıştı. Saldırı, Hamas liderliğinin tepesini hedef aldı." denildi.
Açıklamada, saldırının gerçekleştiği yer belirtilmedi.
