İsrail'in Beyrut’u art arda vurduğu anlar
İsrail, Beyrut’ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh semtine hava saldırısı düzenledi. Güvenlik kaynakları, bu saldırının Hizbullah ve İsrail arasında neredeyse bir yıldır süren çatışmalar çerçevesinde başkent Beyrut'ta düzenlenen en ağır saldırı olduğunu vurguladı. Lübnan medyası, Haret Hreik kentinde düzenlenen hava saldırısında 15'ten fazla füzenin isabet ettiğini ve 4 binanın yıkıldığını aktardı.
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