İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor

İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde de Gazze'ye hava saldırılarını sürdürdü. Saldırılarda sivil yerleşim yerleri büyük hasar gördü. İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 35'e yükseldi. Bunlardan 12'si çocuk.

NTV 12.05.2021 - 10:47 | Son Güncelleme : 12.05.2021 - 11:11

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