İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor

İsrail savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde de Gazze'ye hava saldırılarını sürdürdü. Saldırılarda sivil yerleşim yerleri büyük hasar gördü. İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 35'e yükseldi. Bunlardan 12'si çocuk.
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NTV 12.05.2021 - 10:47| Son Güncelleme : 12.05.2021 - 11:11
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