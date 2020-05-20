İsrail'in ilhak planına sert tepki

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planlarını protesto amacıyla, İsrail ve ABD ile yapılan anlaşmalara bağlı kalmayacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in ilhak planına tepki gösterdi. Kalın, "İsrail’in işgal politikasının yeni adımıdır" dedi.
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NTV 20.05.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 20.05.2020 - 14:36
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