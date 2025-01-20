İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli mahkumlara coşkulu karşılama
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra anlaşmanın ilk şartlarından rehine takası gerçekleşti. amas, Gazze sınırında 3 kadın rehineyi Kızılhaç yetkililerine teslim ederken İsrail ise 3 kadın rehineye karşılık 90 Filistinliyi gece saatlerinde serbest bıraktı. Serbest bırakılanların 69'unun kadın, 20'sinin çocuk, birinin ise genç yaşta olduğu ifade edildi.
Serbest bırakılan mahkumlar, Ramallah'ta coşkuyla karşılandı. Serbest bırakılan mahkumlar, Ramallah'ta Filistinliler tarafından kutlamalarla, sevinç gösterileriyle karşılandı.
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