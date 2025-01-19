İsrailli esirlerin ailelerinin sevinci
Hamas'ın serbest bıraktığı esirlerin aileleri sevinç gözyaşlarına boğuldu. İzzeddin el-Kassam Tugaylarınca, Gazze Şeridi'nde serbest bırakılan 3 İsrailli kadın esirin İsrail'e ulaştığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir süre önce serbest bırakılan esirler, İsrail güçleri eşliğinde sınırı geçerek İsrail topraklarına girdi." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, serbest bırakılan esirlerin İsrail'in güneyindeki ilk kabul noktasına doğru yolda oldukları ve burada ilk tıbbi kontrolden geçecekleri kaydedildi.
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