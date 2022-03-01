İşte belediye binasının füzeyle vurulduğu an

Savaşın altıncı gününde Rusya’nın saldırıları sürüyor. Rus ordusu, sokak çatışmalarına da sahne olan Harkov kentinde belediye binasını füzeyle vurdu. Harkov Bölgesi başkanı Oleg Synegubov yaptığı açıklamada, Rus füze saldırılarının yerleşim alanları ve şehir yönetim binası da dahil olmak üzere şehrin merkezini vurduğunu söyledi. Synegubov, Rusya'nın Harkov'a Grad ve seyir füzeleri fırlattığını ancak şehir savunmasının devam ettiğini belirtti.

Haberler - ntv.com.tr 01.03.2022 - 10:11 | Son Güncelleme : 01.03.2022 - 10:49

DÜNYA HABERLERİ