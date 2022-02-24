İşte bombanın yerleşim yerine düştüğü an

Ukrayna’ya askeri harekat düzenleyeceğine ilişkin iddiaları uzun süre yalanlayan Rus lider Putin, sabaha karşı harekat emri verdi. Rus birlikleri kısa süre içerisinde Ukrayna’nın kritik askeri merkezlerini bombalamaya başladı. İşte o bombalama anlarına ait görüntüler... İlk görüntüde bir yerleşim yerine bombanın düşüşü, diğer bir görüntüde de Harkov Havalimanı’nın bombalanması görülüyor.
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