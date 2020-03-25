İşte corona virüsün ulaşmadığı iki yer

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınından etkilenmeyen tek yer kaldı; o da Antarktika kıtası. Antarktika'da bulunan yaklaşık 4 bin kişi küresel bir kriz haline gelen virüsü uzaktan takip ediyor. İşte ayrıntılar...

NTV 25.03.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 25.03.2020 - 15:38

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