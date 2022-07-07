İşte İngiltere Başbakanı Johnson’ı istifaya götüren süreç

Görevinden istifa ettiğini duyuran İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gafları ve tartışmalı sözleriyle gündemden hiç düşmedi. Çocukken kız kardeşine "dünyanın kralı" olmak istediğini söyleyen Johnson, başbakanlık kariyeri corona virüs salgınıyla sarsıldı. Karantina döneminde başbakanlık binasında düzenlenen partilere katıldığı ortaya çıkan Johnson, partisinden güvenoyu almayı başarsa da hükümette art arda gelen istifaların ardından koltuğunu koruyamadı.

Haberler - NTV Haber 07.07.2022 - 15:30 | Son Güncelleme : 07.07.2022 - 15:54

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