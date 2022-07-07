İşte İngiltere Başbakanı Johnson’ı istifaya götüren süreç
Görevinden istifa ettiğini duyuran İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gafları ve tartışmalı sözleriyle gündemden hiç düşmedi. Çocukken kız kardeşine "dünyanın kralı" olmak istediğini söyleyen Johnson, başbakanlık kariyeri corona virüs salgınıyla sarsıldı. Karantina döneminde başbakanlık binasında düzenlenen partilere katıldığı ortaya çıkan Johnson, partisinden güvenoyu almayı başarsa da hükümette art arda gelen istifaların ardından koltuğunu koruyamadı.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
NTV Haber 07.07.2022 - 15:30| Son Güncelleme : 07.07.2022 - 15:54
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.