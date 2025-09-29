İstifa eden İsrail subayı NTV'ye konuştu! "Birçok asker artık savaşmayı reddediyor"
İsrail, Gazze saldırılarını sürdürüyor. Savaşta yer alan askerlerin ise psikolojik sorunlar yaşadığına dair haberler İsrail gazetelerinde bile yer alıyor. Asker intiharları, 7 Ekim'den bu yana 2 katına çıktı, binlerce yedek asker savaşa gitmeyi reddediyor. İsrail'de ordudan istifa eden, askeri doktor Max Kresch, NTV Dış haberler editörü Elif Zeynep Özipekçi'ye "psikolojik çöküntüdeki o askerlerin" durumunu anlattı.
