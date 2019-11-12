Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, 14 yıllık iktidarında ülkesindeki yoksulluğu yarı yarıya azaltan bir lider oldu. Ancak son seçimlerde geniş çaplı yolsuzluk yapıldığı iddiası ve bu iddianın "Amerika Ülkeleri Örgütü"nün raporuyla desteklenmesi iktidarının sonunu getirdi. Morales, Latin Amerika ülkelerinde 2000'lerin başında iktidara gelen solcu liderlerin hala görevde olan son üyesiydi. İşte kısaca Morales hakkında bilmeniz gerekenler...
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