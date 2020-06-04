Corona virüs: İsveç'te ölümlere rağmen tedbir yok

İsveç'te nüfusa oranla virüs kaynaklı ölüm oranı yüksek ancak buna rağmen sert karantina tedbirleri uygulanmıyor. Başkent Stockholm'de ne maske ne de fiziki mesafe kuralına uyuluyor. Bu tablo, ülkede tartışma konusu.

NTV 04.06.2020 - 12:45 | Son Güncelleme : 04.06.2020 - 13:22

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