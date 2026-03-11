İsviçre’de otobüste yangın faciası: 6 ölü

İsviçre’nin Freiburg kantonuna bağlı Kerzers kasabasında dün akşam saatlerinde bir otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen otobüste 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun kritik olduğu bildirildi. Polis Sözcüsü Frederic Papaux, yaptığı açıklamada yangının sebebinin henüz net olmadığını ancak "kasıtlı bir eylem" ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi. Yangın sırasında otobüste kaç kişinin bulunduğu bilinmezken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yanan otobüsün Postauto şirketine ait olduğu ve Düdingen ile Bern’in yaklaşık 26 kilometre batısında bulunan Kerzers arasında hizmet verdiği kaydedildi. Yangının otobüsün Kerzers’teki son durağa ulaşmasına kısa süre kala çıktığı bildirildi. İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin, olayla ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İsviçre’de meydana gelen ağır bir yangında yeniden insanların hayatını kaybetmiş olması beni derinden sarsıyor ve üzüyor" dedi.

Öte yandan bir kişinin otobüste üzerine benzin döktüğü iddia edilirken, polis olayı teyit edemediklerini söyledi.