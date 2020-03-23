İtalya basınından corona virüs manşeti: Tünelin ucunda ışık var
Avrupa'da corona virüs salgınının yol açtığı can kaybı 8 bine yaklaştı. 170 binden fazla da vaka var. Virüse en çok kurban veren ülkeler ise İtalya, İspanya ve Fransa. İtalya'da can kaybı bir önceki güne nazaran azalsa da, yine yüzlerle ifade ediliyor.
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NTV 23.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 23.03.2020 - 11:03
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