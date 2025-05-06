İtalya Hava Kuvvetleri akrobasi ekibinde 3 uçak çarpıştı
İtalya’da gösteri uçuşu sırasında facianın eşiğinden dönüldü. İtalya Hava Kuvvetleri'ne bağlı Frecce Tricolori adlı akrobasi ekibine ait MB-339 tipi 3 uçak, Pantelleria Adası’ndaki gösteri uçuşu sırasında havada çarpıştı. Kazanın ardından 3 uçakta acil iniş yaparken, uçaklardan biri iniş sırasında pistten çıktı. Kazadan 2 pilot yara almadan kurtulurken, 1 pilot bacağının kırıldığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
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