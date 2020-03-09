İtalya'da 16 milyon kişiye karantina

Avrupa'da virüsün en çok can aldığı ülke İtalya. Son verilere göre, virüsten ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi. Vaka sayısı da 5 bin 800'lerden 7 bin 375'e çıktı. Ülkenin kuzeyi karantina altında. Tedbirler 2 Nisan'a kadar yürürlükte kalacak.
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NTV 09.03.2020 - 10:20| Son Güncelleme : 09.03.2020 - 10:59
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