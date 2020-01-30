İtalya'da 6 bin kişilik gemide corona virüsü şüphesi
İtalyada corona virüsü alarmı var. 6 bin kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi Çinli bir çiftin sağlık durumu nedeniyle Roma yakınlarındaki Civitavecchia limanına demir attı. Çiftin corona virüse yakalanmış olma ihtimali değerlendiriliyor. Gazeteci Esma Çakır olaya ilişkin detayları NTV canlı yayınında anlattı.
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