İtalya'da bir günde 250 ölüm

İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı bin 266'ya yükseldi. Vaka sayısı 17 bin'i aştı. Karantina, ülke genelini kapsamasıyla birlikte hissedilmeye başlandı. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın artık corona virüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.
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NTV 14.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 14.03.2020 - 09:54
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