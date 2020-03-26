Corona virüse en çok kurban veren ülke İtalya (Avrupa'da bilanço artıyor)
Corona virüs salgını Avrupa kıtasında can almaya devam ediyor. Salgının merkez üssü İtalya'da vaka sayısı artış hızı kademeli olarak geriliyor. Ülkede sağlık çalışanları virüsten en çok etkilenenler arasında. Fransa'da önlemler artırıldı. İngiltere antikor testinin yakında satışa sunulacağını açıkladı.
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NTV 26.03.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 26.03.2020 - 10:04
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