İtalya'da bir umut melodisi: Viva La Lostra Siena (Çok yaşa Siena)
Toscana'daki tarihi Siena şehrinin sokaklarında tek bir insan yok. Ama sokaklar bir şarkıyla çınlıyor. "Viva La Lostra Siena-Çok yaşa Siena" sözleriyle, evlerinin penceresinden adeta bir umut şarkısı söyleyen şehir halkı, bir yandan kaybettiklerine ağlıyor, diğer yandan yüreklere mücadele azmi aşılıyor. Aslında bu şarkı veba günlerinde şehir halkının ortaya koyduğu olağanüstü mücadeleden miras kalmış genç kuşaklara... "Kara ölüm'' vebayı atlatmış bu şehrin halkını kim yere yıkabilir ki? Siena halkının doğaçlama kurduğu umut korosu sokalarda tek bir kişi olmasa da şehrin yaşamaya kararlı olduğunun en güçlü göstergesi. Siena halkının bu şarkısı; sevdiklerin kaybedildiği salgın günlerinde, yanıbaşlarında yaşanan trajedilerde ve eve kapanmanın getirdiği hüzünde bile İtalyanların yaşama sevincini ve çabasını ortaya koyuyor.
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13.03.2020 - 17:28| Son Güncelleme : 13.03.2020 - 17:52
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