İtalya'da can kaybı artıyor

Çin'de ortaya çıkan yeni tip coronavirüs nedeniyle Avrupa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini aştı. İtalya'da hükümet daha fazla test yapmak için çalışıyor. Fransa ise tarihinde ilkleri yaşıyor. Maske krizi de Avrupa'daki sorunlar arasında yer alıyor. Ayrıca Fransa ve İtalya'da bulunan Türk TIR şoförleri de Türkiye'ye gönderildi.

NTV 04.04.2020 - 15:45 | Son Güncelleme : 04.04.2020 - 16:42

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