İtalya’da cenaze krizi: ‘‘Anne cenazeni defnedemediğim için özür dilerim’’
Avrupa'nın göbeğinde, İtalya'da cenaze krizi yaşanıyor... Başkent Roma’da 2 bin 500’e yakın cenazenin bekletildiği belirtiliyor. Yakınlarını defnedemeyenlerin öfkesi reklam panolarına yansıdı. Kentin pek çok noktasında ‘Anneciğim, cenazeni hala defnedemediğim için özür dilerim’ yazılı panolar yer almaya başladı. İtalya’daki cenaze krizini NTV Roma Muhabiri Esma Çakır derledi.
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NTV 04.05.2021 - 15:40| Son Güncelleme : 04.05.2021 - 16:02
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