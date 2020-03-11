İtalya'da halk karantinada ne yapıyor?

İtalyada yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827ye yükseldi. 196 ölüm ülkede bir günde açıklanan en yüksek ölüm olarak kayıtlara geçti. Avrupada corona virüs salgınının en fazla can kaybına neden olduğu ülkede halk karantina altında. Peki İtalyada karantina nasıl işliyor, halk ne yapıyor? İtalyanın başkenti Romada yaşayan gazeteci Esma Çakır, ayrıntıları NTV yayınında atlattı
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NTV Haber 11.03.2020 - 22:54| Son Güncelleme : 11.03.2020 - 23:09
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