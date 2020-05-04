İtalya'da kabus 2 ay önce başladı

Corona virüsün en çok can aldığı Avrupa ülkesi İtalya’da normalleşme yolunda ikinci adım bugün atılıyor. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Salgın ne zaman başladı, nasıl seyretti, 56 günlük süreçte neler yaşandı?

NTV Haber 04.05.2020 - 04:29 | Son Güncelleme : 04.05.2020 - 04:42

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