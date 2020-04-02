İtalya'da karantina 13 Nisan'a kadar uzatıldı

Avrupa'da corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini geçti. 480 binden fazla da hasta var. İtalya'da ölü sayısında görülen kısmi düşüş sürüyor. Fransa'da son 24 saatte can kaybı sayısı yeni bir rekor kırdı. Almanya'da ise tedbirler 19 Nisan'a kadar uzatıldı. İşte Avrupa'da virüsle mücadeledeki son durum...
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NTV 02.04.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 02.04.2020 - 10:11
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