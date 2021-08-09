İtalya'da kundakçıyı fotokapan yakaladı

Günlerdir alevlerle mücadele eden İtalya’da yangın çıkarırken görüntülenen bir kişi tutuklandı. Montesarchio kırsalındaki kundaklama anı, bölgede son dönemde çıkan yangınları analiz etmek için ormana kurulan kameralar tarafından kaydedildi. Polisin kısa sürede yakaladığı 50 yaşındaki çiftçi, ‘‘kasten orman yangını çıkarmak’’ suçundan tutuklandı.

NTV 09.08.2021 - 09:37 | Son Güncelleme : 09.08.2021 - 09:48

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