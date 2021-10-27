İtalya’da sel böyle geldi: Araçlarında mahsur kalanlar kurtarıldı

İtalya’nın Sicilya adasındaki Katanya kentinde aşırı yağış nedeniyle sel felaketi meydana geldi. Sel sularına kapılan iki kişi hayatını kaybederken vatandaşlar araçlarında mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu.

Haberler - ntv.com.tr 27.10.2021 - 10:14 | Son Güncelleme : 27.10.2021 - 10:26

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