İtalya'da sofralarda çevre bilinci artıyor

İtalya üretici-tüketici zincirindeki kalite kontrol konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında. İtalya’da çevre bilinci yemek sofralarında her geçen gün daha çok kendisini belli ediyor. Tüm ülkede hizmet veren, ucuz ve ekolojik  su sağlayan mobil istasyonlara yönelenlerin sayısı da artıyor. (Haber: Şeyda Canepa - NTV Milano)

NTV 02.06.2021 - 14:59 | Son Güncelleme : 02.06.2021 - 15:15

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