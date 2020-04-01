İtalya'da vaka artışı yavaşladı

Avrupa'da corona virüsten ölenlerin sayısı 30 bini geçti. Vaka sayısı ise 450 bine ulaştı. Nispeten sevindirici haberler de geliyor. İtalya'da vaka sayılarının artışının yavaşladığı belirtildi. Fransa'da ise enfekte olmuş bir kadın, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.
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NTV 01.04.2020 - 09:52| Son Güncelleme : 01.04.2020 - 10:02
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