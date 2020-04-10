İtalya'da vaka olmayan kasabanın belediye başkanı NTV'ye konuştu
İtalya'da salgının başladığı yer Lombardiya bölgesiydi. Bölgede hiç vakası olmayan kasabalar da var. 200 kişinin yaşadığı Ceretto onlardan biri. NTV'den Deniz Kilislioğlu'na konuşan belediye başkanı, kasabadaki yaşamı anlattı. Yine Lombardiya'da 6 bin kişinin yaşadığı Robbio kentinin belediye başkanı ise, "Hedefim tüm nüfusa antikor testi yaptırmak" dedi. İtalya'da karantina süresi 13 Nisan'a uzatılmıştı, hükümet şimdi karantinanın kademeli olarak kaldırılmasını değerlendiriyor. Karantina kalkabilir mi, bu soruyu da İtalyan gazeteci Davide Maniaci yanıtladı.
Abone ol
Paylaş
NTV 10.04.2020 - 08:22| Son Güncelleme : 10.04.2020 - 09:53
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.